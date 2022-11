Divulgação / PCES Armas usadas pelo atirador e apreendidas pela polícia

O Tenente da Policia Militar e pai do adolescente de 16 anos que matou duas professoras e uma aluna de 12 anos e outra pessoa, conforme último Bolteim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado.

O crime aconteceu dentro de duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo, afirmou que o 'filho fez algo terrível' e que lamentou associação com nazismo.

Paro o pai, o que seu filho cometeu foi “algo terrível” ao afirmar que o adolescente deve pedir desculpas às famílias das vítimas em “momento oportuno”.

O menor foi 'detido' pela polícia e deve ser julgado por ato infracional semelhante a quatro homicídios qualificados e nove tentativas de homicídio qualificado.

Os agravantes da pena são incluídos na acusação devivo à 'motivação fútil' para cometer os crimes e a 'impossibilidade de defesa das vítimas' . Segundo boletim atualizado, quatro pessoas morreram no atentado dentro das escolas.

Foto divulgada pelo pai nas redes um dia antes do atentado criou polêmica sobre nazismo

O pai do jovem criminoso publicou nas redes sociais uma foto da capa do livro “Minha Luta”, escrito por Adolf Hitler e publicado em 1925 com as primeiras ideias violentas antissemitas (contra o povo judeu, principalmente).

A publicação causou furou e se criou diversas especulações de usuários nas redes sociais sobre suposta associação do pai ao nazismo ter influenciado no crime bárbaro do filho.

Segundo a polícia, o atirador estava com uma suástica presa a roupa no momento em que executou os disparos. A arma e o carro usados no atentado também pertencem ao pai.

O atentado causou a morte de três pessoas no local no crime. Entre elas, duas professoras e uma criança de 12 anos estudante. A outra vítima fatal morreu no sábado, dia 26.

A mulher, de 38 anos, estava internada em estado gravíssimo. Outras pessoas feridas com disparos estão internadas em estado grave na rede hospitalar local, incluindo adultos e crianças.

