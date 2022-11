A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) assina nesta sexta-feira (25) Memorando de Entendimento (MOU) com a Business Finland, agência de fomento do governo finlandês, para intercâmbio de conhecimento, tecnologia e soluções produtivas. A Finlândia está entre as dez referências mundiais em inovação tecnológica.

Por meio do acordo, que terá vigência inicial de três anos, haverá oportunidades para que empresas dos dois países se unam em projetos de pesquisa e inovação. Os projetos deverão propor soluções inovadoras em áreas estratégicas para a indústria brasileira, como economia circular, bioeconomia, energia limpa, descarbonização, mineração sustentável, digitalização da economia. O instrumento apoiará também a demanda por internacionalização das empresas brasileiras e finlandesas.