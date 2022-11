Reprodução/Youtube Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira (24) com especialistas de saúde para falar sobre programa de vacinação . O petista voltou a dizer que fará uma grande campanha de imunização quando assumir o cargo. Nésio Fernandes , Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, elogiou o futuro chefe do executivo federal.



“Participei agora de reunião online com especialistas em saúde sobre o Programa Nacional de Imunizações, nosso programa de vacinas, que sofreu tanto nos últimos anos. Vamos trazer de volta o Zé Gotinha e fazer do Brasil mais uma vez referência mundial em vacinação”, escreveu Lula ao compartilhar um pequeno texto de Nérsio.

O Secretário de Saúde do Espírito Santo explicou que a reunião contou com a participação de um grande grupo de especialistas. Todos se juntaram para apresentar soluções que resolvam os problemas de vacinação no país. Ele também alfinetou o atual governo ao dizer que o Brasil está vivendo “novos tempos”.

“Hoje começamos o dia com presidente Lula participando conosco, durante toda a manhã, de uma reunião com amplo grupo de especialistas e instituições para debater desafios da COVID e da recuperação das coberturas vacinais. Lula nos ouviu atentamente. Novos tempos”, publicou.

“Lula, o novo dirigente principal só Brasil, está dando novo teto institucional e político para o SUS. Durante a pandemia quiseram ajoelhar a ciência e as vacinas. Lula quer fazer o SUS voar”, acrescentou.

“Ele não pediu, ele encomendou as melhores propostas para melhorar o acesso aos serviços assistenciais do SUS e para recuperar rapidamente as coberturas vacinais. Nós topamos o desafio”, concluiu.

Lula vai dar prioridade para a Saúde

A pandemia da Covid-19 atrasou diversos procedimentos na área da Saúde. Lula já sinalizou que dará destaque para o setor, promovendo mutirões pelo país para atender a população e zerar as filas de espera.

O petista também prometeu iniciar uma campanha de vacinação no primeiro trimestre do ano que vem. O entendimento é que o futuro ministro da Saúde ganhará protagonismo e, caso tenha interesse político, poderá se colocar como uma força para as eleições de 2026, seja para o Executivo quanto Legislativo.

