Em três dias da ação de conscientização para o uso de máscaras realizada em 32 terminais de ônibus da capital, e da vacinação contra a Covid-19 em seis deles, a Prefeitura de São Paulo distribuiu 280.964 máscaras descartáveis. Nos seis terminais em que estão instaladas tendas para a vacinação da população acima de três anos de idade contra Covid-19, foram aplicadas 2.819 doses. A atividade está prevista para ocorrer durante toda a semana, das 7h às 10h, e tem como objetivo reforçar a importância do uso do equipamento de proteção em ambientes fechados, como em transportes públicos.

A ação educativa ocorre em 32 terminais com orientações e dicas de prevenção e combate à disseminação do coronavírus, bem como a importância da vacinação. Cada usuário recebe uma máscara descartável que serve como uma barreira de proteção para evitar a propagação de vírus que podem ser liberados por indivíduos infectados.

A iniciativa para uso da máscara no transporte se trata de uma orientação para todos os cidadãos. Anteriormente, essa recomendação valia apenas para pessoas com sintomas respiratórios e aquelas com imunidade comprometida.

Nos terminais Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha, Sacomã, Parque D. Pedro, Itaquera, Pinheiros., a vacinação contra a Covid-19 ocorre também das 7h às 10h, para a população acima de 3 anos. Cada região conta com as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e profissionais de zoonoses do território dos terminais, para apoio das atividades educativas e abordagem da população.

A administração municipal reforça a importância da imunização da população contra a Covid-19, em especial com as doses de reforço, completando o ciclo vacinal indicado para cada faixa etária. A vacinação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser consultados no link do Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.