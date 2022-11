Reprodução/Twitter - 24.11.2022 Lula comemora vitória do Brasil

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou uma foto nas redes sociais ao lado da esposa Rosângela da Silva, a Janja , vestindo a camisa da seleção brasileira. O petista parabenizou a vitória do Brasil contra a Sérvia na Copa do Mundo .

"Parabéns Brasil. Rumo ao hexa!", escreveu Lula no Twitter.

No Instagram, o presidente eleito escreveu: "Orgulhoso de vestir a camisa verde e amarela outra vez e de assistir aos jogos da nossa Seleção. Parabéns aos nossos jogadores. Depois de 20 anos, vamos conquistar o Hexa".

Lula era esperado em Brasília, para acompanhar a estreia da Seleção no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) junto do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) e integrantes do governo de transição . No entanto, ele precisou assistir ao jogo em São Paulo para se recuperar de um procedimento cirúrgico, em que retirou placas branca na laringe .

Mais cedo, ele usou as redes sociais para mandar um recado a seus seguidores. Ele pediu que todos os brasileiros usassem a camisa verde e a amarela “com orgulho”. A intenção dele foi afastar qualquer associação política com o uniforme da equipe pentacampeã do mundo.

"Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", postou Lula.

Placar do jogo

O Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0 no Estádio Lusail (Catar). O jogador Richarlison foi o grande protagonista da partida e marcou os dois gols do time brasileiro.

Com a vitória, o Brasil assume a liderança do Grupo G. A equipe de Tite volta a campo na próxima segunda-feira, às 13h, contra a Suíça. Sérvia e Camarões fazem o outro jogo da rodada.

