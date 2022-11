Reprodução - 23.11.2022 PM atira em adolescente de 16 anos durante briga de trânsito no Jardim Botânico, no DF

Na noite desta terça-feira (22), um policial militar atirou na perna de um adolescente em meio a uma briga de trânsito, no Distrito Federal . O jovem de 16 anos levou um tiro do PM após tentar defender a irmã de uma agressão, que segundo a família, estava sendo cometida pelo militar, que faz parte do Batalhão de Operações Especiais ( Bope ).

De acordo com as testemunhas, toda confusão teria se iniciado após a jovem de 18 anos, irmã do adolescente baleado, ter batido com a motocicleta no carro do policial.

O militar, então, teria pedido a habilitação da jovem, no entanto, ela não tem habilitação e estava sem capacete na hora do acidente. Ainda de acordo com testemunhas, as agressões começaram após a família da jovem chegar ao local.

De acordo com o advogado do policial militar, a família da jovem teria iniciado as agressões contra o PM que atirou em legítima defesa. Já a Polícia Militar afirma que o PM disparou com "com o receio de ter sua arma tomada e utilizada contra si" e para cessar as agressões.

Adolescente passou por cirurgia

Na madrugada desta quarta-feira (23), o adolescente atingido pelo disparo do policial passou por uma cirurgia para retirar a bala. Ele foi atingido no joelho e teve uma fratura exposta no fêmur, segundo a família. O jovem passa bem.

O que diz a PMDF

“Nesta terça-feira (22), às 19h30, uma jovem inabilitada colidiu contra carro de policial militar e tentou se evadir.

Não conseguindo, chamou familiares que tentaram a todo custo retirar a jovem do local a fim de evitar os procedimentos de trânsito legais.

Diante disso os ânimos se exaltaram, e, em meio à confusão 3 pessoas iniciaram a agressão ao policial que na tentativa de cessá-las e com o receio de ter sua arma tomada e utilizada contra si, efetuou dois disparos em direção ao chão, onde um veio atingir o menor de 16 anos na perna.

O policial teve o seu veículo apedrejado, no qual se encontrava o seu filho de 9 anos que a fim de se proteger saiu do carro e tentou fugir das agressões.

Os familiares ainda ameaçavam o policial dizendo para pegar uma faca para feri-lo.

O jovem foi socorrido pelo Samu. Após a chegada da PMDF, os envolvidos foram conduzidos à 30ª DP.”

