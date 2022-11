Pablo Jacob / Agência O Globo Advogado participou de manifesto

Na última segunda-feira (21), o advogado de integrantes da família do presidente Jair Bolsonaro (PL), Frederick Wassef (PL), participou de uma manifestação de bolsonaristas feita em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. Imagens que circulam nas redes sociais exibem o aliado do atual chefe do executivo federal apoiando os protestos.



Wassef participou de um ato, tratado pela Justiça como antidemocrático, em Brasília. Os apoiadores do mandatário acamparam na Praça dos Cristais, localizada no Setor Militar Urbano.

“Cada um de vocês é um herói. Muito obrigada. Tenho orgulho de estar aqui. Vocês têm que continuar essa lutar, gente. Aumentar e aumentar. Luta é uma palavra errada. Essa manifestação pacífica e democrática, para salvar o futuro de vocês mesmo, do Brasil”, afirma o advogado.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Bolsonaro no dia 30 de outubro e apoiadores do presidente passaram a fazer manifestações em várias partes do Brasil. Os bolsonaristas passaram a bloquear rodovias federais e se concentrarem em frente a quartéis das Forças Armadas para que seja realizada intervenção militar.

No último domingo (20), apoiadores do presidente da República usaram sons e microfones para pedir que integrantes das Forças Armadas “salvassem” o país.

Quem é Frederick Wassef

Frederick Wassef, mais conhecido como Fred Wassef, é advogado do presidente Jair Bolsonaro no caso Adélio Bispo e de Flávio Bolsonaro no esquema de "rachadinha" na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com boas relações com a família Bolsonaro há pelo menos oito anos, Wassef abrigou o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, em uma das suas residências, localizada em Atibaia, no interior de São Paulo.

Frederick Wassef atua para a família Bolsonaro desde 2014 e é o que muitos defensores do presidente Bolsonaro consideram como "bolsonarista raiz". Defensor das "ações mais efetivas da polícia" no combate à violência, Fred é adversário da esquerda e católico praticante.

O advogado concorreu ao cargo de deputado federal por São Paulo, mas conquistou apenas 3.628. Mesmo com seu “bolsonarismo raiz”, não conseguiu ser eleito.

