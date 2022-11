Prefeitura de Atibaia - 24/01/2020 PRF

A direção-geral da Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) comunicou às superintendências regionais que os serviços de manutenção em viaturas serão limitados. O aviso foi feito através de um ofício. A entidade alega que faltam recursos para realizar os trabalhos de melhorias dos veículos.



De acordo com informações da GloboNews, o documento foi entregue para as superintendências em 11 de novembro. Os ministérios da Justiça, ao qual a PRF está vinculada, e da Economia, responsável por fazer o orçamento do governo federal, não se posicionaram sobre o assunto.

A Divisão de Frota da PRF informou que qualquer serviço de manutenção que faz parte da categoria de não essencial necessitará passar por aprovação pela Direção-Geral antes do trabalho ser feito. O órgão diz que isso está ocorrendo por “limitações no orçamento” deste ano.

A Polícia Rodoviária Federal explicou que os serviços de manutenção preventiva, principalmente os itens de segurança, devem ocorrer normalmente. A PRF deixou claro no documento que não se devem colocar em risco os profissionais que trabalham na instituição.

Ainda no ofício, a direção do órgão relatou que entrou em contato com Ministério da Justiça e com Ministério da Economia para resolver o caso. As negociações servem para viabilizar o complemento orçamentário para que os serviços de manutenção sejam feitos normalmente.

No entanto, a PRF explicou que “as tratativas não se resolvem com a mesma agilidade com que executamos nossos contratos, sendo necessário a tomada de ações mais enérgicas com vistas a impedir que a PRF execute valores acima de seu orçamento”.

Confira abaixo os serviços de manutenção em viaturas que não são considerados essenciais pela PRF

Manutenção mecânica corretiva;

Manutenção elétrica;

Lavagem, aspiração, lubrificação, polimento e cristalização;

Lanternagem e funilaria;

Pintura;

Estofagem;

Chaveiro automotivo, incluindo fornecimento de chaves e cartões de ignição automotiva;

Manutenção de ar condicionado automotivo;

Fornecimento de peça, componente e/ou acessório automotivo;

Fornecimento de extintores de incêndio e cargas;

Reparo e substituição de acessórios veiculares policiais luminosos e sonoros;

Plotagem, adesivagem e envelopamento;

Blindagem automotiva (serviços, materiais e peças).

