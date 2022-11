Divulgação Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffman, predente do PT

A deputada federal Gleisi Hoffmann e atual presidente nacional do PT disse que “é muito difícil” ter uma definação antecipada dos nomes que farão parte dos ministérios do governo Lula. Para Gleisi, toda pressão no entorno da indicação dos nomes é 'ansiedade' do mercado.

O foco do partido na agenda semanal está concentrado no trêmite da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Transição, crucial para viabilizar o cumprimento do programa de governo prometido duranta a campanha eleitoral.

"É atemporal, até porque achamos que o combate à fome, combate à pobreza é fundamental", disse.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará em Brasília na próxima quarta-feira, 32 de novembro e apenas nessa data deve dar os primeiros passos na definição dos nomes que vão compor o time de ministros. Não há data prevista para os anúncios.



"Eu acho que ele não está com tanta pressa. O pessoal do mercado que está mais ansioso. Acho que ele está com a coisa bem resolvida na cabeça", comentou.

