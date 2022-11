Reprodução: Instagram - 19/11/2022 Kauan Jesus da Cunha Duarte foi morto neste sábado (19)

Um militar da Força Aérea Brasileira ( FAB ) foi morto com um tiro na cabeça por um colega dentro do prédio do Ministério da Defesa . O caso aconteceu na manhã deste sábado (19), em Brasília .

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, foi feita uma ocorrência no início da manhã, entre 6h e 7h. O motivo teria sido um desentendimento entre os colegas militares.

A vítima é Kauan Jesus da Cunha Duarte , de 19 anos. Em julho deste ano, ele havia postado nas redes sociais momentos comemorando a formatura na FAB.

O Ministério da Defesa lamentando a morte através de uma nota. "É com profundo sentimento de tristeza e pesar que o Ministério da Defesa lamenta o incidente ocorrido, na manhã deste sábado (19.11), no alojamento da guarda, localizado no prédio anexo da Pasta, e que vitimou, por meio de disparo de arma de fogo, um militar da Força Aérea Brasileira (FAB)", informou.

Segundo a pasta, a Aeronáutica irá investigar o caso. "O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea", concluiu.

Procurada pelo iG , a FAB não se pronunciou sobre o crime nem quais serão os próximos passos até o momento de publicação desta matéria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.