Nelson Jr./SCO/STF Ricardo Lewandowski

Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostam que Ricardo Lewandowski vai antecipar sua aposentadoria para o primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa é que o petista convide o magistrado do Supremo Tribunal Federal para cuidar da pastar da Defesa . Porém, para pessoas próximas, o ministro tem dito que não fará parte da futura gestão.



Segundo apurou o Portal iG, importantes lideranças do PT gostam de Lewandowski. Na avaliação deles, no processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o ministro lidou o episódio com respeito e ainda tomou uma ação que permitiu a petista seguir com seus direitos políticos.

O nome do magistrado não surgiu por acaso. Lula o elogiou inúmeras vezes e, quando questionado se poderia convidá-lo, sempre deixou claro que não descartava a possibilidade. No entanto, para isso ocorrer, precisaria ter a sinalização do magistrado de que anteciparia a aposentadoria ainda no primeiro trimestre.

Lewandowski deixará o Supremo Tribunal Federal em maio, quando completará 75 anos. Ele poderá ocupar qualquer cargo público e também concorrer em disputas eleitorais a partir de 2024. Só que o magistrado tem dito para pessoas próximas que não tem qualquer interesse.

Ricardo Lewandowski falou publicamente sobre o assunto

O desejo de não aceitar um cargo no governo Lula foi dito publicamente. Ao conversar com jornalistas, ele chegou a dizer que o “futuro a Deus pertence”. No entanto, em outro momento, garantiu que seu único objetivo é aproveitar a aposentadoria ao lado da família.

“Li pelos jornais [o interesse de Lula para tê-lo como ministro da Defesa], mas minha expectativa é cuidar dos netos. Fora de cogitação, até porque não fui convidado”, explicou.

De fato, o ministro quer descansar. Ele também tem demonstrado preocupação com a sua imagem. Ele não quer passar a sensação aos brasileiros de que tem um lado e suas decisões são contaminadas por conta das suas preferências ideológicas.

Mesmo com as apostas de aliados de Lula, não há qualquer indício que o magistrado antecipará sua aposentadoria. A expectativa de petistas é que isso ocorra.

