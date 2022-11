MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin , anunciou mais nomes para compor a equipe de transição para o novo governo que inicia em 2023. Foram divulgados os nomes da senadora Kátia Abreu (PDT-TO), Neri Geller e Luis Carlos Guedes. Os nomes fizeram parte dos governos petistas anteriormente, como ministros da Agricultura .



Além dos três, Alckmin anunciou para o grupo da agricultura o senador Carlos Fávaro (PSD-MT), o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Evandro Gussi, O ex-presidente da Embrapa, Silvio Crestana, a ex-chefe geral da Embrapa Amazônia Oriental e ex-diretora-executiva da empresa de pesquisa agropecuária, Tatiana de Abreu Sá, e o engenheiro florestal, empresário e ex-deputado do Distrito Federal, Joe Valle.





Outro setor que Alckmin anunciou os integrantes foi o de Minas e Energia , que conta com a presença do ex-ministro Nelson Hubner, o senador Jean Paul Prates (PT-RN), a ex-diretora da reguladora ANP, Magda Chambriard, o ex-ministro de Transportes, Anderson Adauto, o coordenador técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), William Nozaki, o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, e o ex-presidente da estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e ex-secretário executivo da pasta, Maurício Tolmasquim.

Outros nomes para a pasta de Minas e Energia foram divulgados, como o do geólogo e ex-secretário executivo do Gabinete Pessoal da ex-presidente Dilma Rousseff, Giles Azevedo, o especialista em energia e integrante da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Robson Sebastian Formica, o engenheiro com especialização em Sistemas Elétricos de Potência, Fernando Ferro, o agrônomo e integrante do conselho diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, Guto Quintela, e o diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, Ikaro Chaves.

Os nomes indicados para a equipe de transição são figuras que são cotadas para alguns cargos políticos no governo petista . Dentre eles está o de Geller e Fávaro que são possíveis nomes para o Ministério da Agricultura . Já Prates é cotado para assumir a presidência da Petrobras.

Um dos nomes esperados para compor a equipe , mas que não foi chamado é do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ele está respondendo um processo no Tribunal de Contas da União, referente a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos.

