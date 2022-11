Reprodução/Twitter - 15.11.2022 Manifestação em frente ao Comando Militar do Leste, na região central do Rio de Janeiro

O feriado da Proclamação da República nesta terça-feira (15) está sendo marcado por protestos de grupos pró- Bolsonaro contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) em todo país. As manifestações tiveram início no 30 de outubro após a derrota do atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL).

Manifestantes de todo país se programaram através das redes sociais atos em todo país, especialmente em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Com placas com a inscrição "S.O.S Forças Armadas" eles pedem a anulação da eleição presidencial.

Na capital federal do Brasil, a Secretaria de Segurança Pública informou que o trânsito na Esplanada dos Ministérios será restrito durante todo o dia. A Praça dos Três Poderes também irá permanecer fechada.

“O fechamento se deu por razões preventivas de segurança, para evitar circulação de veículos e pessoas no mesmo local, pois com a possibilidade de atos públicos na região central de Brasília, como identificado pelos setores de inteligência das forças de segurança. Após o término do evento e dispersão do público, a reabertura da Esplanada será avaliada”, afirmou o órgão.

Nas redes sociais, imagens mostram manifestações em capitais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e em cidades do interior dos estados.

LOTADO! Manifestação em Curitiba - 15/11/2022 pic.twitter.com/h8PflCi2G4 — Vinicius Carrion (@viniciuscfp82) November 15, 2022

Hoje terça-feira 15/11/22 proclamação da República🇧🇷 manifestação *comando do nordeste (curado) BR-232 Recife-PE.* Fazem 15 dias na frente do quartel, só sairemos depois da conquista 2ª idependecia 🇧🇷😎👉 pic.twitter.com/zd4ajVYgqW — neusa lourenço (@neusaloureno22) November 15, 2022

