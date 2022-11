Alan Santos/Presidência - 16/02/2022 Bolsonaro e Putin não irão à cúpula do G20

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai comparecer à cúpula do G20, marcada para acontecer na próxima semana na Indonésia, de acordo com o colunista Jamil Chade, do Uol. O não comparecimento é inédito entre presidentes brasileiros.



Além de Bolsonaro, o presidente russo Vladimir Putin também confirmou sua ausência. Também há a possibilidade do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador não participar.

Na ausência de Bolsonaro, o chanceler Carlos França irá à Indonésia para representar o Brasil. Ainda segundo o colunista, assistentes próximos a Bolsonaro tentaram avisá-lo da importância de sua participação, mas o presidente optou por se ausentar.

Um dos principais motivos seria o entendimento de que o foco da comunidade internacional é o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Até o momento, nenhum país havia agendado reuniões bilaterais com Bolsonaro.

Em 2021, na cúpula do G20 em Roma, Bolsonaro se viu como "pária internacional", sendo ignorado por líderes e tendo uma agenda esvaziada.

A cúpula do G20 costuma debater os principais temas internacionais, sendo considerada uma espécie de diretório do planeta.



É possível que, neste ano, não haja a tradicional foto com todos os líderes. Isso porque presidentes de países ocidentais avisaram que não apareceriam na foto caso algum representante russo fosse à cúpula. Mesmo com Putin de fora, a Rússia enviará o chanceler Sergey Lavrov.

