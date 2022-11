Montagem iG - 14.11.2022 O ex-presidente Michel Temer realiza a abertura do painel que conta com a presença dos ministros do STF Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Roberto Barroso

Nesta segunda-feira (14), ministros do Supremo Tribunal Federal , do Tribunal Superior Eleitoral, e do Tribunal de Contas da União, participam do 1º dia do Lide Brazil Conference, no Harvard Club of New York, em Nova York, nos Estados Unidos. Além dos magistrados, também irão participar autoridades monetárias, representantes de entidades de classe, gestores públicos e privados e mais de 260 empresários.

A abertura do evento, que tem o objetivo de debater o respeito à liberdade, à democracia e à economia do Brasil a partir de 2023, será realizada pelo ex-presidente Michel Temer. O tema do painel será “Brasil e o respeito à liberdade à democracia”.

Veja a programação do Lide Brazil Conference e quem vai participar:

1º dia – Painel “Brasil e o respeito à liberdade e à democracia”

Alexandre de Moraes, ministro do STF e presidente do TSE;

Cármen Lúcia, ministra do STF;

Dias Toffoli, ministro do STF;

Gilmar Mendes, ministro do STF;

Luís Roberto Barroso, ministro do STF;

Ricardo Lewandowski (STF);

Carlos Ayres Britto, ex-ministro e ex-presidente do STF;

Antonio Anastasia, ministro do TCU.

2º dia – Painel “A Economia do Brasil a partir de 2023”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central;

Henrique Meirelles, ex-ministro da fazenda e ex-presidente do BC;

Isaac Sidney, presidente da Febraban;

Joaquim Levy, diretor do Banco Safra e ex-ministro da Fazenda;

Pérsio Arida, ex-presidente do BNDES e do Banco Central;

Rodrigo Garcia, governador de São Paulo;

Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan.

João Doria Neto, ex-governador de São Paulo e presidente do Lide, afirmou que o evento consolida o papel do grupo em pautar a agenda nacional de prioridades socioeconômicas e de contribuir com a credibilidade da imagem do país no exterior. “Estamos levando, de maneira inovadora para os EUA, importantes e respeitadas lideranças de diversos segmentos e poderes. Certamente, o resultado das discussões trará importantes reflexões sobre as prioridades do Brasil a partir de 2023, assim como elevar a percepção do cenário socioeconômico do Brasil no exterior.”



