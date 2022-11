Reprodução/Instagram Silvinei Vasques, diretor-geral da PRF

O setor de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal pediu ao Wikipédia para que seja excluída a página sobre o diretor do órgão, Silvinei Vasques . A corporação afirmou que o perfil do agente tem dados irreais e possuem o objetivo político de prejudicar a imagem da PRF e do diretor.



Um dos pontos destacados pelo órgão é que Silvinei é bolsonarista. Outra informação é contestada é o fato do agente ser taxado de “polêmico” por conta do episódio da morte de Genivaldo de Jesus, asfixiado em uma viatura durante uma abordagem.

Na página do Wikipédia, a PRF é acusada de ter desobedecido ordem judicial e fez blitz para impedir que ônibus de transporte gratuito de eleitores no dia do segundo turno das eleições 2022, além da omissão em relação aos bloqueios em rodovias de atos acusados de serem antidemocráticos.

"A publicação sobre o servidor [Silvinei], que indiretamente atenta contra instituição pública, mediante atitude abusiva e de alcance maléfico, claramente merece ser rechaçada", pontuou a PRF.

"Saliente-se que o conteúdo tem o viés nitidamente político e a inserção de informações pejorativas sobre o dirigente da Instituição ultrapassa os limites do exercício regular do direito de informar", completou a corporação.

A Polícia Rodoviária Federal também pediu que o Wikipédia identifique quem foi o responsável por editar a página.

Quem é Silvinei Vasques

O diretor da PRF passou a ser conhecido na mídia no fim de outubro, quando o órgão realizou operações no domingo do segundo turno das eleições 2022. A maioria das blitz ocorreu no Nordeste, região em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu mais de 70% dos votos válidos.

As operações estavam proibidas de serem feitas na data por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Silvinei chegou a dizer ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que a ação visava fiscalizar veículos irregulares e não impedir eleitores de chegarem aos locais de votação.

No entanto, um dia antes, Vasques publicou um texto no Instagram pedindo votos para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Pouco tempo depois, ele apagou a postagem.

A PRF ainda tem sido questionada por não desobstruir as rodovias em manifestações antidemocráticas de apoiadores do chefe do Executivo federal, que não aceitaram os resultados das eleições.

O Ministério Público disse que há indícios de omissão por razões políticas por parte da corporação. A Polícia Federal abriu investigação para apurar o comportamento de Silvinei nos dois episódios.

