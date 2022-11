Reprodução: instagram - 02/11/2022 Jair Bolsonaro no vídeo em que pede fim das manifestações nas rodovias

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) apresentou um requerimento à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para que seja realizada uma auditoria do Tribunal de Contas da União sobre as despesas do presidente Jair Bolsonaro (PL) no período entre agosto e outubro - ou seja, durante a campanha eleitoral.

O parlamentar afirmou ter retirado as informações do Portal da Transparência , que mostra o aumento de despesas do cartão corporativo do governo Bolsonaro no período correspondente às eleições.

Os dados levantados pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) mostram que as faturas de agosto, setembro e outubro dos cartões da Presidência somam R$ 9.188.642,20, o que resulta em uma média de mais de R$ 3 milhões por mês. O montante supera em 108% a média mensal registrada no ano passado, que foi de cerca de R$ 1,5 milhão mensais.

O requerimento do parlamentar questiona:

Qual a natureza dos gastos que se apresentaram discrepantes em relação à média anterior, alimentação, hospedagem, segurança e passagens aéreas;

Se mais pessoas acompanharam o presidente nesse período e se os gastos realiza.

Se houve locação de veículos e serviços que não foram contratados nos meses anteriores, ou seja, surgiram necessidades novas nesse período;

Se houve gastos que podem ser caracterizados como típicos da promoção de eventos públicos;

Se houve aumento dos gastos com locações de veículos e passagens aéreas;

Se houve despesas que podem ser considerada gastos voltados à campanha eleitoral;

E qual é a justificativa técnica para que a média tenha aumentado em mais de 100%.

"É preciso passar um pente fino sobre esses gastos. A auditoria é fundamental para detectar se houve abuso no período eleitoral com recursos públicos", afirma Vaz.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.