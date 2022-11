Repodução/Município de Capivari de Baixo Capivari de Baixo, em Santa Catarina, é a cidade que mais emite gases do efeito estufa por m² no país

Uma pesquisa realizada pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), concluiu que, no território Brasileiro, a cidade de Capivari de Baixo, em Santa Catarina , é a que mais produz gás carbônico (CO2) por área. O estudo, que foi divulgado em março, analisou todos os 5.570 municípios do país.

Segundo o levantamento da SEEG, dos 10 municípios que mais emitem CO2, sete estão na região norte, na Amazônia. A quantidade de gás carbônico produzida nestes locais supera a emissão de países como Peru, Bélgica e Filipinas. As análises ocorreram num período de 18 anos, de 2000 a 2018.

Capivari de Baixo possui um conjunto de termelétricas a carvão, o Complexo Jorge Lacerda. Esse complexo emite 85.633 toneladas de CO2 por km². Esse montante representa 98% da emissão de gás carbônico de todo o município.

Gás Carbônico

O gás carbônico é um composto químico presente em apenas 3% da composição do ar. Na atmosfera, o gás é advindo da respiração dos seres vivos e pelo processo de combustão. Inclusive, é por meio do dióxido de carbono que as plantas conseguem produzir açúcares no processo de fotossíntese.

O principal problema causado pelo excesso de gás carbônico no planeta já é bem conhecido. O excesso de CO² causa a poluição do ar, formação de chuva ácida e desequilíbrio do efeito estufa , com consequente elevação da temperatura da Terra, que traz consigo os efeitos das mudanças climáticas.

