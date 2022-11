Reprodução/YouTube - 18.10.2022 O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva

Nesta quarta-feira (9), Lula anunciou seis ex-titulares da Esplanada para o time de transição de governo , cada um em sua área de atuação: quatro no grupo da Saúde (Humberto Costa, Alexandre Padilha, Arthur Chioro e José Gomes Temporão), além de Juca Ferreira, ex-ministro da Cultura, e Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça. A formação da equipe de transição de governo vem sendo marcado pela presença numerosa de ex-ministros de gestões anteriores do PT .

Eleito pela terceira vez à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva ampliou seu arco de alianças durante o segundo turno. Apesar de ter um leque de possibilidades e desafios em encontrar espaço para apoiadores no seu governo, o petista tem se apoiado em muitos nomes que já compuseram o seu governo e o de Dilma Rouseff. Além dos seis apontados nesta quarta, já foram nomeados ao menos outros seis ex-ministros: Gleisi Hoffmann e Aloizio Mercadante, que estiveram no governo Dilma e chefiam áreas do grupo que atua no CCBB; Nelson Barbosa (Fazenda); Henrique Paim (Educação); e Tereza Campello e Márcia Lopes, ambas ex-titulares do Desenvolvimento Social.

O grupo de saúde na transição de governo terá também o médico David Uip, que chegou a trabalhar em gestões do ex-governador de São Paulo e hoje vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, além dos quatro ex-ministros da área.

O coordenador da transição e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, tem afirmado que a transição não pretende espelhar a futura equipe de governo. Na noite de quarta (9), Lula afirmou que só vai começar a decidir os nomes de ministros quando voltar da viagem ao Egito.

Veja os ex-ministros na atual transição:



Gleisi Hoffmann: Ex-ministra da Casa Civil (2011-2014)

Aloizio Mercadante: Ciência, Educação e Casa Civil (2011 a 2016)

Juca Ferreira: Cultura (2008 a 2010 e 2014 a 2016)

Humberto Costa: Saúde (2003 a 2005)

José G. Temporão: Saúde (2007 a 2011)

Alexandre Padilha: Saúde (2011 a 2014)

Arthur Chioro: Saúde (2014 a 2015)

Nelson Barbosa: Planejamento e Fazenda (2015 a 2016)

Eugênio Aragão: Justiça (2016)

Tereza Campello: Desenvolvimento Social (2011 a 2016)

Márcia Lopes: Desenvolv. Social (2010)

Henrique Paim: Educação (2014 a 2015)

