Ricardo Stuckert - 19.10.2022 Lula e Alckmin participam de caminhada em Porto Alegre (RS), partindo do Monumento dos Açorianos

Em discurso para políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília , na manhã desta quinta-feira (10), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) não será ministro do futuro governo.

No momento, Alckmin atua como coordenador da equipe de transição entre os governos.

"Eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente", declarou Lula.

Desde o pleito em 30 de outubro, esta foi a primeira visita do presidente eleito à sede da transição de governo.

Entre os integrantes da equipe de transição estão a senadora Simone Tebet, os economistas Pérsio Arida e André Lara Resende, e os ex-ministros Alexandre Padilha, Humberto Costa, Aloizio Mercadante e Nelson Barbosa.

Lula chorou ao falar sobre a fome

Enquanto discursava, Lula não conteve as lágrimas ao dizer que mantém o compromisso com o combate à fome no país.

“Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente da República é tentar reestabelecer a dignidade do nosso povo”, declarou. “Se quando eu terminar esse mandato cada brasileiro estiver tomando café, cada brasileiro estiver almoçando, cada brasileiro estiver jantando outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida”.

Ainda no discurso, Lula afirmou que os "perdedores" da disputa eleitoral vão ter o direito de "escrever" a história do país e participar do processo de transição de governo.

"A gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores, os perdedores não tem o direito de escrever. Nesse caso eu queria dizer pra vocês: os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e desta governança", afirmou o presidente eleito.



