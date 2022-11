Reprodução - 08.08.2022 Sede da OAB Nacional

Na noite desta terça-feira (8), o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Beto Simonetti, reuniu-se com o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o ministro Alexandre de Moraes, para encaminhar um relatório elaborado pelo órgão sobre o resultado das eleições de 2022.

O documento encaminhado a Moraes lista as ações da OAB durante o pleito, incluindo a criação de comissões para acompanhamento e o trabalho do órgão em todas as regiões do país. Ao presidente da Corte, Simonetti disse que não foram detectadas irregularidades no processo eleitoral.

“Assim, após o levantamento e a análise de todos os relatórios elaborados pelas Comissões de Direito Eleitoral dos Conselhos Seccionais da OAB em todo o país, concluímos que não houve qualquer fato que aponte suspeita de irregularidades no processo de votação”, diz trecho do documento da OAB. “Evidenciou-se, ao contrário, a postura transparente da Justiça Eleitoral na preservação da lisura e da segurança no processo.”

O ofício foi desenvolvido pela Comissão de Direitos Eleitorais da OAB, formada por cerca de 60 advogados, incluindo 12 ex-ministros do TSE. A entidade afirma ainda que acompanhou a apuração dos votos do 1º e 2º turno das eleições presencialmente no Centro de Divulgação das Eleições no TSE.

“Atestamos a confiabilidade e a integridade das urnas eletrônicas. A efetividade e o respeito à soberania do voto popular foram alcançados com maestria. Desse modo, este Conselho Federal da OAB reafirma, seguramente, que o Brasil presenciou eleições limpas, transparentes e seguras”, acrescenta.

O documento foi apresentado um dia antes da divulgação do relatório de fiscalização produzido pelos técnicos militares do Ministério da Defesa sobre o processo eleitoral.

