O eleitorado americano está dividido e isso se reflete nas eleições para o Congresso que iniciaram na noite de ontem (8) e ainda se estende nesta quarta-feira, podendo se desenrolar por mais algumas semanas.

O controle partidário da casa permanece desconhecido depois que as esperanças republicanas de conquistar maioria se dissiparam. Os republicanos precisam ganhar apenas um assento para ter o controle do Senado, enquanto os democratas precisam manter 50 assentos para manter o controle.

Porém, esse cálculo se mantém apertado. Os Democratas conquistaram até o momento 48 cadeiras, enquanto Republicanos 47 .

A expectativa feita pelos analistas políticos é que Joe Biden enfrentará um Senado dividido com 50 senadores democratas e 50 senadores republicanos.

Essa decisão ainda pode levar semanas caso a disputa na Geórgia entre o senador Raphael Warnock e Herschel Walker seja levada a um segundo turno em dezembro.

A vitória de lavada que os republicanos esperavam para controlar o poder no Capitólio deixou a desejar, com base em pesquisas recentes e tendências históricas.

O 'Grande Velho Partido' assim como o Republicanos é conhecido, tem já havia elaborado planos para investigar e 'destituir' o presidente Joe Biden.



Candidatos sem expressividade e preocupações polêmicas como o direito ao aborto acabaram se mostrando grandes obstáculos para os republicanos, que apostavam na insatisfação com a economia e os baixos índices de aprovação de Biden no poder.

"Definitivamente não é uma onda republicana, com certeza", disse a senadora republicana Lindsey Graham, da Carolina do Sul, ao vivo na NBC News. “Uma onda teria sido, [ganhar] New Hampshire e Colorado.”

O republicano do estado de Ohio J.D. Vance , que afirmou falsamente que a eleição de 2020 foi “roubada”, deve se tornar uma das vozes trumpistas mais proeminentes no Senado. Outros candidatos ao Senado e a governador tambem sustentaram essa visão e perderam suas disputas ou ainda não foram convocados.

Nas primeiras horas da quarta-feira, um assento no Senado havia trocado de partido: o democrata John Fetterman derrotou o médico republicano da TV Mehmet Oz na Pensilvânia , segundo projetou a NBC News.

Mesmo com apoio do Partido Republicano na corrida, além do suporte do ex-presidente Donald Trump e da mídia conservadora, Mehmet Oz foi derrotado pelo seu adversário Democrata John Fetterman que ainda se recupera de um derrame ocorrido durante a campanha.

Essa vitória inverteu uma cadeira antes ocupada por um republicano que deve se aposentar em breve. O resultado reduz as perspectivas do Partido Republicano de retomar o controle do Senado.

A vitória de Fetterman significa que os republicanos devem ocupar duas das três cadeiras pendentes ocupadas pelos democratas: em Nevada, Geórgia e Arizona.

Os republicanos se vangloriaram na terça-feira de que esperavam facilmente assumir o controle da Câmara e estavam otimistas sobre as pesquisas que mostraram vários titulares democratas em apuros. Em vez disso, havia pouco para os republicanos comemorarem antes de irem para a cama.

