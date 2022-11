Reprodução/Grupo Globo - 23.08.2022 Marcelo Freixo

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) não participará da transição do Governo Lula . O parlamentar é cotado para ser um dos ministros da gestão petista. Porém, neste primeiro momento, o candidato derrotado ao governo do Rio de Janeiro está mais afastado do presidente eleito.



Segundo apurou o Portal iG, Freixo chegou a ser cogitado para participar da transição, mas o convite acabou não sendo feito. Para alguns aliados, o deputado está em baixa por causa da derrota no Rio. Só que isso não é o suficiente para deixá-lo fora da equipe de transição.

Nos corredores, dizem que Freixo ainda não assimilou a derrota no primeiro turno no Rio de Janeiro. Por conta disso, a tendência é que o deputado seja chamado para ajudar no governo em outro momento.

Ele tem pouco se manifestado em veículos de comunicação, postura diferente do que adotou nos últimos anos. Suas aparições ocorrem nas redes sociais, mas longe de ser protagonista dos debates.

A expectativa é que Freixo seja chamado para ocupar algum ministério do governo Lula. O parlamentar é cotado para ser ministro do Turismo. O martelo só não foi batido porque o petista quer escutar sua base aliada para definir toda a sua equipe.

Marcelo Freixo e a disputa no Rio

Em 2020, Freixo abriu mão da sua candidatura ao governo da prefeitura do Rio de Janeiro. À época, o deputado disse que teria papel fundamental nas discussões de pauta na Câmara.

Ao longo dos últimos dois anos, trabalhou para formar uma frente ampla progressista em torno do seu nome para concorrer ao governo do estado. Ele deixou o PSOL e se filiou ao PSB.

Com o apoio de diversos partidos, como PCdoB, PT, PSOL, Rede, PV e até mesmo PSDB, Freixo iniciou a corrida eleitoral como o grande favorito. Porém, no começo das eleições, viu seu favoritismo acabar.

Cláudio Castro, atual governador, cresceu ao longo da campanha e conseguiu vencer no primeiro turno. Freixo ocupou a segunda posição com menos de 30% dos votos válidos.

