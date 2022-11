Divulgação Faculdade de Tecnologia de São Paulo

As Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo ( Fatec s) abriram as inscrições para o Vestibular 2023 em todas as unidades do estado. Os candidatos interessados devem acessar o site da Fatec e se inscrever nos cursos disponíveis até às 15h do dia 15 de dezembro.

Este ano a taxa de inscrição é de R$ 91. Os pedidos de isenção da taxa já foram recebidos pela instituição. O resultado com o nome dos candidatos beneficiados serão divulgados em 23 de novembro.

No momento da incrição é importante ficar atento. Ao realizar o preenchimento do formulário, é preciso escolher uma primeira opção de curso e optar por uma segunda opção caso seja do interesse do candidato.

Vestibular 2023

Segundo o edital, a prova do vestibular Fatec será aplicada no dia 8 de janeiro de 2023. O exame será composto de 54 questões de disciplinas do ensino médio e uma redação. Os locais de prova serão divulgados três dias antes, no dia 05.

Vagas

A Faculdades de Tecnologia de São Paulo vão oferecer ao todo, no primeiro semestre do próximo ano, mais de 18,7 mil vagas para as unidades de todo o Estado. São 87 opções em cursos superiores de gratuitos.

Resultados

O resultado oficial do gabarito será divulgado no dia 09 de janeiro de 2023. Já o resultado do Vestibular vai ser publicado no dia 18, a partir das 15h.

Os classificados têm entre 19 e 20 de janeiro para realizar a matrícula. Segundo o edital, haverá uma segunda chamada no dia 30.

