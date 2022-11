Reprodução Mulher foi agredida pelo marido em Guarujá

Uma mulher, de mais de 40 anos, foi agredida com chutes e socos pelo marido, no último domingo (6), na cidade de Guarujá . Jogada na areia da praia , a vítima tomou golpes e recebeu pisadas do agressor. Um grupo de homens socorreu a vítima, que também recebeu ajuda de outra mulher para ser afastada do rapaz.



Imagens que circulam nas redes sociais foram filmadas por jovens que confraternizavam em um bar na Avenida Miguel Estéfano, no bairro Jardim Belmar. O agressor foi preso em flagrante.

No vídeo, o agressor se aproxima da mulher, pega-a pelo casaco e a empurra no chão. A vítima, caída no chão, tentou reagir, mas acabou sendo pisada. Na sequência, o homem começou a chutá-la nas costas.

Machucada, a mulher tentou se levantar, só que novamente foi impedida. O rapaz voltou a chutá-la, acertando em diversas partes do corpo. Nesse momento, outras pessoas se envolveram na confusão e a ajudaram.

O agressor se sentiu acuado e ajudou a vítima a se levantar. No entanto, na sequência, ele tentou dar um “mata-leão” e a jogou novamente na areia. O homem subiu em cima da mulher e aplicou vários golpes. Assustada, a moça desistiu de reagir.

Vários homens chegaram e empurraram o agressor, tirando-o de cima da mulher. O rapaz foi cercado e levou vários chutes. A mulher, desnorteada, seguiu ao lado, quando ganhou ajuda de outras pessoas.

Vítima foi atendida

A polícia contou que um homem se aproximou da agredida e a levou para longe do criminoso. Outra mulher também a ajudou a caminhar. Nas imagens, é possível ver a vítima andando com o corpo curvado e reclamando de fortes dores.

Uma equipe do Samu foi chamada para atender a mulher. Ela acabou sendo encaminhada para o hospital e seu estado de saúde não foi divulgado.

Depois de agredir sua esposa, o homem foi preso em flagrante. Ele terá que ficar à disposição da Justiça. Até o momento, a Polícia Militar não informou quais foram os motivos da agressão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.