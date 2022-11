Reproducao: Youtube Pastor Luiz Antonio Vieira, da Primeira Igreja Batista de Piabetá, fez declarações durante culto na última quinta (3)

O pastor Luiz Antonio Vieira, da Primeira Igreja Batista de Piabetá, em Magé, no estado do Rio de Janeiro, afirmou durante culto na última quinta-feira (3) que eleitores do presidente eleito Lula (PT) são "inimigos de Deus" e que nordestinos "gostam de viver de migalhas". A declaração foi exibida pelo canal do YouTube da Igreja.

"Quem votou em Lula? Agora falei o nome do ladrão… É meu inimigo, é inimigo de Deus, não tem comunhão de Deus, são traidores, são inimigos da igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós", disse Viera.

Na sequência, ele dispara falas xenofóbicas contra nordestinos.

"É um povo preguiçoso. Porque os que não são, vieram embora pra cá, vieram trabalhar. O nordestino é preguiçoso, gosta de viver das migalhas. Não é para você sentir ódio. Não é 'nordestinofobia'. Não tenho fobia de nordestino, mas a grande verdade é essa", completou o pastor.

Após a repercussão do vídeo, Vieira usou as redes sociais no domingo (6) para se retratar. Em vídeo, ele afirma que foi diagnosticado com Transtorno Explosivo Intermitente (TEI) e que vem passando por desgaste físico e psicológico, o que justificaria sua atitude durante o culto. O pastor pediu perdão pelas ofensas ao povo nordestino e aos eleitores de Lula e ressaltou "preocupação" com questões supostamente defendidas pela esquerda que não competem à Presidência da República.

"Tenho muitos amigos nordestinos os quais respeito, amo e peço perdão. Ao contrário da minha fala, mal expressada, o Nordeste é uma região repleta de gente humilde, boa, honesta e trabalhadora. Pessoas preguiçosas estão presentes em todas as regiões do Brasil e do mundo", disse.

"Quando fiz referência a quem votou no PT foi tão somente preocupado e em defesa do que nós, os cristãos, não somos a favor. Temos muita preocupação com a legalização do aborto, das drogas ilícitas e da ideologia de gênero, por exemplo. Eu não sou inimigo de petistas", completou.

