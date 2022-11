Reprodução: commons/montagem iG - 07/11/2022 Henrique Paim e Guilherme Boulos

O ex-ministro, José Henrique Paim , vai coordenar a equipe de transição no que tange à Educação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O grupo completo está sendo montado por Fernando Haddad (PT) e deve ser divulgado nesta terça-feira (8).

A socióloga Neca Setúbal também irá compor a equipe e colaborar na transição .

Lula deu a missão para ex-prefeito de São Paulo chefiar o grupo da Educação. Haddad, no entanto, disse que não poderia se estabelecer em Brasília agora e, por isso, não seria o coordenador. Além disso, ele é cotado para assumir outras pastas, como a Fazenda, Planejamento ou Casa Civil.

Para assumir o MEC (Ministério da Educação), um dos principais nomes é o da atual governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido).

Paim foi ministro da Educação de 3 de fevereiro de 2014 a 1º de janeiro de 2015, durante o governo de Dilma Rousseff, e secretário-executivo do MEC entre 2006 e 2014. Atualmente ele leciona na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Cidades e Habitação

O deputado federal eleito, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou através das redes sociais que irá integrar a equipe de transição do governo Lula na área de Cidades e Habitação . O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, fará parte também do mesmo grupo, comandado pelo ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo do petista.

"Participarei da Equipe de Transição de Governo para ajudar o Presidente Lula no debate sobre a área de Cidades e Habitação. Vamos virar a página do pior governo da nossa história!", escreveu Boulos nas redes sociais.

Participarei da Equipe de Transição de Governo para ajudar o Presidente Lula no debate sobre a área de Cidades e Habitação. Vamos virar a página do pior governo da nossa história! 👊 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) November 7, 2022

