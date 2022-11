Pavel Bednyakov/Kremlin Vladimir Putin, presidente russo





O presidente da Rússia, Vladimir Putin , anunciou nesta sexta-feira (4) que concluiu a convocação de 318 mil reservistas , medida anunciada em setembro passado.

Segundo o líder russo, o número ultrapassou o previsto inicial de 300 mil porque a quantidade de "voluntários está aumentando".

A maioria dos reservistas é jovens que se encontram atualmente nos centros de treinamento, enquanto cerca de 49 mil estão em zonas de conflito na Ucrânia .





Hoje, Putin também assinou uma lei que prevê a convocação de prisioneiros , conforme divulgado pela agência de notícias estatal russa Interfax. Serão obrigatorimente alistasdas as pessos condenadas por crimes graves.

As novas medidas assinadas pelo presidente russo estão sendo vistas como uma possível indicação de que Moscou pretende continuar, a longo prazo, intervindo na Ucrânia.

Rússia e Ucrânia no G20

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (3) que não participará da cúpula do G20 na Indonésia se o mandatário da Rússia estiver presente no encontro.

A Ucrânia não faz parte do grupo, mas Zelensky foi convidado pelo presidente da Indonésia, Joko Widodo, para participar da reunião de líderes em 15 e 16 de novembro, em Bali.

"Minha posição é de que se o líder da Federação Russa participar, então a Ucrânia não estará", afirmou o presidente durante um briefing com jornalistas em Kiev, após ter conversado com Widodo por telefone.

A Indonésia diz que 17 líderes já confirmaram presença no G20 de Bali, mas não revela quais. O grupo reúne 19 países, incluindo o Brasil, mais a União Europeia.

