Nesta quinta-feira (3), Marcelo Queiroga , ministro da Saúde do governo Bolsonaro, foi vaiado durante o discurso que fazia na abertura do 8º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, em Aracaju, no Sergipe.

Ao receber a desaprovação da platéia, Queiroga se irritou e respondeu aos insultos chamando os presentes de 'covardes' e afirmando que eles só sabiam 'fazer bagunça'.

Enquanto era vaiado, o ministro da saúde chegou a criticar a Venezuela e, ainda, citou temas relacionado as verbas enviadas para prefeituras durante a pandemia da Covid-19 afirmando que o governo encaminhou dinheiro aos municípios para compra de respiradores, no entanto, segundo Queiroga, foram as próprias prefeituras que optaram por não comprar os respiradores na época.

"Disseram que iam comprar respirador. Não compraram nenhum. Zero. É assim que vocês querem unir o Brasil? Vocês vão ter a resposta em breve", declarou.

Veja o momento em que o mnistro é vaiado pela platéia:

QUE DELÍCIA O QUEIROGA SENDO VAIADO AO VIVO 🤤🤤🤤🤤 pic.twitter.com/5A93eLieMp — hikaru ringo da silva (@erokakkoiicore) November 3, 2022

No segundo turno das eleições de 2022, Sergipe foi um dos 13 Estados em que o atual mandatário do país, Jair Bolsonaro (PL), não venceu. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 67,2% no estado, enquanto Bolsonaro teve 32,8% dos votos válidos.

