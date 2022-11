Reprodução/Twitter Bolsonaristas agridem jovens dentro de ônibus





Bolsonaristas que realizavam um ato antidemocrático em Jundiaí, cidade localizada no interior de São Paulo, atacaram estudantes que estavam dentro de um ônibus que passou pelo local nesta quinta-feira.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que o veículo com os jovens passou em frente ao quartel do 12º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC).

Em um dos registros é possível ouvir os estudantes entoando gritos contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) enquanto passavam pela manifestação. Logo em seguida um rapaz é flagrado atirando uma pedra contra o ônibus, o que causa um barulho de vidro quebrando.

🚨🚨 Esse é o momento em que um dos manifestantes (adulto) joga uma pedra e acerta o vidro do ônibus cheio de adolescentes. O estilhaço cortou um dos jovens.



Ou a gente se une contra a barbárie ou seremos engolidos por ela. pic.twitter.com/rbpQKMPJ23 — Henrique Parra (@parrahenri) November 4, 2022

Um estudante identificado como Vitor Cotrim, de 18 anos, foi atingido no supercílio pelos estilhaços após o objeto quebrar a janela do automóvel e teve sangramento.

Um outro vídeo mostra dois homens já dentro do ônibus hostilizando verbalmente os estudantes. Um deles chega a caminhar sobre os bancos enquanto gritava contra os jovens.





As imagens mostram um garoto sendo um dos alvos dos adultos bolsonaristas. Em um determinado momento eles vão na direção do menino e falam "desce você e o pessoal tudo vai seguir".





Os adultos tentam forçar a descida do jovem puxando-o pelo braço, enquanto os colegar dos adolescente tentam impedir. Em entrevista ao G1, Vitor afirma que os estudantes conseguiram manter o amigo dentro do ônibus e todos seguiram viagem após o ocorrido.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ) informou que dois adolescentes ficaram feridos e que o caso foi registrado no 1º DP de Jundiaí.

"Dois adolescentes que estavam em um transporte escolar ficaram feridos após serem agredidos enquanto o veículo passava por uma manifestação nesta quinta-feira (3), em Jundiaí. O caso foi apresentado no 1º DP de Jundiaí, onde o boletim de ocorrência está sendo registrado. Mais detalhes serão fornecidos após a conclusão do registro."

