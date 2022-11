Reprodução Lula e Henrique Meirelles

Nesta quinta-feira (4), Henrique Meirelles (União Brasil), ex-ministro da Fazenda do governo Michel Temer (MDB), afirmou que ainda não foi convidado para assumir nenhuma pasta no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023.

Em uma entrevista, Meirelles disse que a "conversa ainda não aconteceu" . Pouco tempo antes do segundo turno das eleições de 2022, o ex-ministro afirmou que pessoas próximas a Lula o alertaram para que ele 'ficasse preparado', pois haveria possibilidade de ser convidado para assumir um cargo no governo do petista. "Mas não é uma coisa direta, oficial", explicou.

Desde o primeiro turno, Meirelles apoia a eleição de Lula e reiterou que acredita ser 'provável' que o petista repita o seu primeiro governo (2003-2006).

Meirelles já foi presidente do Banco Central durante os governos anteriores de Lula e tem uma relação próxima ao presidente eleito. O ex-ministro também é o mais cogitado pelo mercado para cuidar da área econômica a partir de 2023.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.