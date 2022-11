Reprodução TV Senado - 08.09.2022 Rodrigo Pacheco, presidente do Senado,

A base de apoio do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai apoiar a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) à Presidência do Senado . O senador se reuniu nesta quinta-feira (3) com lideranças do Partido dos Trabalhadores para montar a estratégia de campanha no Congresso. O apoio do PT para a recondução de Pacheco ao cargo é uma das exigências de Gilberto Kassab (PSD).



Segundo apurou o Portal iG, Lula gostou muito do comportamento de Pacheco à frente do Senado nos últimos dois anos. Na avaliação do petista, Rodrigo não se deixou seduzir pelo poder da máquina pública e se manteve fiel aos ideais defendidos pelo PSD.

O presidente eleito também ficou satisfeito com o trabalho de Pacheco nas eleições 2022. Mesmo não apoiando o petista publicamente, o presidente do Senado escalou aliados para auxiliar o PT na disputa em Minas Gerais contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador reeleito Romeu Zema (Novo).

Lula tem consciência que Rodrigo é muito bem avaliado pelos senadores e a tendência que o parlamentar consiga ser reeleito. Por conta disso, deixou nas mãos do PT para negociar o apoio que será dado pela sigla ao presidente da Casa.

Além da discussão pela presidência do Senado, Pacheco e petista debatem a produção da PEC da Transição. A sigla tem articulado com o senador os principais pontos que deverão estar no documento. O objetivo é não ter nenhum erro e ser aprovado antes do recesso.

Também ficará nas mãos de Pacheco o diálogo com Arthur Lira (PP-AL) para que o projeto seja colocado em votação na Câmara.

Pacheco presidente do Senado é pedido de Kassab

Gilberto Kassab deve aderir ao governo Lula. O pré-acordo foi firmado antes da eleição. Agora a confirmação poderá acontecer na próxima semana, quando o presidente eleito e o chefe do PSD irão se reunir para discutir os termos da aliança.

Kassab já avisou quais são suas propostas para fazer parte do governo eleito. Uma delas é a recondução de Pacheco à Presidência do Senado com o apoio do PT.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.