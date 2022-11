Divulgação: PRF - 02/11/2022 Rodovia Castello Branco liberada

A Rodovia Castello Branco foi liberada por volta do meio-dia desta quarta-feira, segundo a Polícia Militar de São Paulo ( PM-SP ). Ela estava ocupada por manifestantes pró-Bolsonaro desde a segunda-feira (31) , após o resultado do segundo turno das eleições 2022 .

A via foi desbloqueada após uma ação a Tropa de Choque da PM-SP. O governo do estado paulista autorizou ontem (1) que a tropa fosse utilizada por policiais militares para retirar os protestantes das estradas. Com 20 carros enviados, os agentes usaram jatos d'água e bombas de efeito moral para dispersar os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL).

Os manifestantes interditaram os dois sentidos da Castello, próximo ao Km 26, perto da cidade de Barueri, durante toda a manhã desta quarta-feira (2).

Segundo a corporação, há 18 rodovias interditadas no estado. Ainda, desde segunda-feira (31), 121 rodovias foram liberadas e 137 rodovias parcialmente liberadas pela PM-SP.

Ainda, a Polícia Militar paulista ainda afirmou ter aplicado 183 multas aos motoristas que desrespeitaram a determinação de desbloqueio das vias. O valor da multa é de R$ 100 mil.

Bloqueios no Brasil

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em São Paulo (PR-SP), às 11h30 desta quarta-feira ainda havia interdição parcial da Rodovia Presidente Dutra, nos dois sentidos. O bloqueio ocorria nos trechos de São José dos Campos, Jacareí, no km 159 e Caçapava, no km 130.

O ultimo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PFR) no fim da manhã desta quarta-feira (2) diz que, no total, ainda há 150 manifestações registradas em 15 estados brasileiros. Segundo o levantamento, são 98 pontos interditados, isto é, com o fluxo da via parcialmente impedido, e 52 pontos de bloqueio, quando há interrupção total da via.

Segundo a PFR, desde a noite do dia do segundo turno, 631 ações de interdição ou bloqueios em estradas federais foram encerrados no país. Conforme os dados, Santa Catarina é o estado com mais bloqueios (36), seguido pelo Paraná (10) e pelo Rio Grande do Sul (3). As interdições ocorrem em maior número em Mato Grosso (30), Pará (17), Rondônia (12) e Paraná (10).

