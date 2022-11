Cristiano Mariz/ O GLOBO Urnas eletrônicas





O ministro Bruno Dantas informou, nesta terça-feira (1), que o Tribunal de Contas da União (TCU) não encontrou nenhuma divergência na análise feita nos boletins de urna do primeiro e do segundo turno.

"Tenho a convicção de que, mais uma vez, o tribunal cumpriu seu papel institucional com louvor, assegurando lisura e credibilidade ao processo eleitoral", disse em sessão plenária.

A auditoria é realizada a partir da comparação das informações dos boletins de urna com os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os auditores do TCU analisaram 4.161 boletins de urna do primeiro turno das eleições. O tribunal aponta que aproximadamente 5,8 milhões de informações foram comparadas e não foi encontrada nenhuma divergência. A amostra foi selecionada de maneira aleatória e entregue fisicamente pelo TSE.

No segundo turno, a equipe analisou 604 versões digitais de boletins de urna. Elaas foram coletadas no dia da eleição por 54 auditores distruibuídos em todas as capitais do país e nenhuma divergência foi encontrada.





O ministro afirmou que "os documentos foram compartilhados com a equipe de plantão em Brasília, que procedeu à conferência com os dados divulgados no site do TSE". Novamente, nenhuma divergência foi encontrada. A comparação feita pelos auditores está disponível no site do TCU.

Dantas aponta que somente o Tribunal poderia realizar essa fiscalização, por ser a única instituição que "encontra respaldo constitucional para essa tarefa", que "detém métodos, técnicas e arranjos institucionais adequados e testados para auditar e opinar com credibilidade" e pelo fato de ser "imparcial".

As conclusões da pesquisa estarão em relatório, dentro do processo que acompanha a segurança, confiabilidade e auditabilidade do sistema eletrônico de votação desde o ano passado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.