Divulgação/PRF TO - 01.11.2022 Nove pessoas ficam feridas após ônibus bater na traseira de um caminhão no Tocantins

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas após um ônibus bater na traseira de um caminhão em uma manifestação contra o resultado das eleições na BR-153, em Araguaína , no Tocantins , nesta terça-feira (1º).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus que faz linha entre Palmas e Araguaína se chocou por volta das 5 horas da manhã contra um caminhão que estava parado interditando a pista. Ainda segundo a PRF , o Samu e os Bombeiros tiveram que ir ao local auxiliar no resgate das vítimas - algumas presas às ferragens.

A interdição da rodovia ocorre desde a tarde de segunda-feira (31). A PRF informou que os manifestantes continuam no local, no entanto, o trânsito foi liberado após negociação.

