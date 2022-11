Reprodução/Twitter Bolsonaristas interditam trechos de rodovias de SP e da Tietê

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), coordenado também pelo deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) , disse por meio de nota vai tomar uma atitude, após ver "complacência" da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sob o comando do governo de Jair Bolsonaro (PL), com os bloqueios que já causam prejuízos à população.

"Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo", diz o MTST.

Os militantes do movimento foram orientados a não confrontar bolsonaristas e apenas ajudar a retirar materiais colocados nas vias, como pneus e barricadas.

Mais de 200 pontos em estradas foram bloqueados e impede o trânsito de veículos em todo o país. Em São Paulo, cerca de 25 voos internacionais foram cancelados de ontem pra hoje. A PRF no primeiro momento, não interferiu nos bloqueios e circula nas redes sociais um caso em que um agente remove com um alicate uma cerca de proteção, para colaborar com os manifestantes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou no início do dia, que a PRF desbloqueie as estradas e autorizou a Polícia Militar a atuar nas ações.

Nota na íntegra:

"Nos últimos quatro anos, observamos no Brasil a construção de um governo autoritário e fascista. Foram inúmeras as manifestações de desrespeito aos princípios democráticos, com ataques à imprensa, ao livre direito de manifestação, às instituições e ao sistema eleitoral.

Desde domingo, observamos no país travamentos que contestam o resultado eleitoral e pedem intervenção militar. Tais protestos acontecem com a complacência de forças de segurança, como a PRF.

Nós do MTST sempre estivemos nas ruas lutando por direitos sociais legítimos como casa e comida. Muitas dessas vezes fomos recebidos com tiros, bombas, agressões e prisões.

Diante desse fato, a coordenação nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo o respeito ao resultado eleitoral. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo."

