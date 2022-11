reprodução: Twitter Agente da PRF foi gravado cortando uma grade para ajudar manifestantes bolsonaristas a ter acesso a uma área

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um agente da PRF (Polícia Rodoviária Federal) cortando uma grade para ajudar manifestantes bolsonaristas a terem acesso a uma área. No Twitter, usuários apontam que a filmagem aconteceu perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O aeroporto nega que a ocorrência tenha sido lá.

Nas imagens, é possível ver um homem trajado com o uniforme da PRF cortando uma grade enquanto dois outros agentes assistem ao colega. Aos gritos, os manifestantes comemoram o feito. Um deles afirma: "A polícia está liberando a grade".

Segundo a corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, o órgão abrirá procedimentos internos para apurar a atuação dos policiais, que poderão responder a medidas administrativas. Eles já foram identificados mas, até o momento, não foram afastados e seguem trabalhando normalmente.

O corregedor-geral da PRF, Wendel Benevides Matos, se manifestou sobre o caso e afirmou que "nenhuma ordem foi dada para que servidores deixassem de cumprir seu papel, e eles [os agentes] responderão a procedimentos para explicar o que aconteceu". "Não vai haver nenhum tipo de omissão da PRF", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .