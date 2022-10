Reprodução/Twitter - 31.10.2022 Caminhoneiros paralisam trecho da Rodovia Presidente Dutra na manhã desta segunda (31)

Nesta segunda (31), caminhoneiros continuam com uma manifestação contrária ao resultado do pleito deste domingo (30) que deu a vítória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022 . Vários estados tem pontos de rodovias bloqueados neste momento. Profissionais afirmam que "só voltarão para a casa quando o exército tomar o país".

Os protestos, que tem como trilha sonora o hina nacional, manifestantes vestidos de verde e amarelo e empunhados da bandeira nacional, começaram após a derrota do atual presidente, Jair Bolsonaro , na disputa contra Lula . Trechos em estradas do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sull, Minas Gerais, Bahia, Goias e do Sul do país foram bloqueadas.

Em vídeos que circulam na internet, os manifestantes dizem não aceitar a vitória do "comunismo" e pedem uma intervenção militar afirmando que só sairão das ruas se o exército tomar o governo do país.

🚨 URGENTE



Caminhoneiros começam a mobilizar uma possível paralisação nas rodovias do Brasil, em protesto aos resultados das eleições 2022. pic.twitter.com/YqBzlxO7VY — Chapolin Direita (@ChapolinDireita) October 31, 2022

Nas redes sociais, pessoas relatam dificuldade para chegar ao trabalho e se locomover por conta das paralisações em alguns locais na manhã desta segunda-feira (31).

Às 2ª e 3ª eu acordo antes das 5h para me deslocar 55km (de ida) até a escola que trabalho.



Estou parado na Dutra devido a paralisação de caminhoneiros. — ernanefmoura (@ErnaneFMoura) October 31, 2022

Os caminhoneiros estão fazendo uma paralisação aqui na altura de Barra Mansa e não deixam ninguém passar, meu ônibus tá parado

Protesto contra o resultado das eleições

Eu tô tendo um troço — angie (ainda) vai ver o Metronomy 🌼 (@angie_violet_) October 31, 2022

Preso na Dutra com a paralisação dos caminhoneiros... é complicado. — marcelo catunda (@marcelocatunda) October 31, 2022

Em nota, Junior Almeida, presidente do Sindicato dos Caminhoneiros de Ourinhos, em São Paulo, confirmou que lideranças da categoria convocaram mobilizações por todo o país por conta de insatisfação com o resultado da eleição presidencial.



