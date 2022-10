Virgínia Garbin/iG Embaixada organizou cordão de isolamento para separar lulistas e bolsnaristas neste domingo

O consulado do Brasil em Nova York, nos Estados Unidos, reforçou a segurança para o segundo turno das eleições neste domingo (30) e criou um cordão para isolar apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL). A medida foi tomada para aumentar a segurança após o registro de confusão entre lulistas e bolsonaristas no primeiro turno das eleições.

No último dia 2 de outubro, grupos apoiadores de Bolsonaro e Lula trocaram farpas na fila de votação. Policiais e membros da Embaixada precisaram acalmar os ânimos dos eleitores.

Neste domingo, bolsonaristas e lulistas ficaram separados por barreiras de proteção. Em imagens feitas pela jornalista Virgínia Garbin, em exclusividade para o iG, é possível ver os grupos entoando os nomes dos candidatos.

O consulado não informou se houve intercorrências no processo de votação em Nova York. Mais de 28 mil eleitores foram às urnas na cidade americana neste segundo turno.

Nesta etapa do pleito, ao contrário do primeiro turno, eleitores não encontraram filas para votar na consulado. No começo do mês, alguns votantes precisaram esperar até três horas na fila para votar.