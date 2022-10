Reprodução / Instagram - 30.10.2022 Michelle Bolsonaro foi votar com camiseta de Israel neste domingo (30)





O Instituto Brasil-Israel criticou, na manhã deste domingo (30), o uso de uma camiseta estampada com a bandeira israelense por parte Michelle Bolsonaro , primeira-dama do país, no momento da votação do segundo turno das eleições 2022 .

De acordo com o instituto, o símbolo da camiseta utilizada pela esposa de Jair Bolsonaro (PL) não é o do Estado israelense, mas sim "da Israel imaginaria construída pelo bolsonarismo".

"Não se engane. A bandeira na camiseta de Michelle Bolsonaro não é do Estado de Israel, mas da Israel imaginaria construída pelo bolsonarismo", publicou a organização na sua conta oficial do Twitter.





O instituto afirmou ainda que o uso de símbolos judaicos e sionistas por parte de bolsonaristas não representa similaridade de valores, ainda mais quando há "questões antidemocráticas" em jogo.

"Chega a ser surpreendente, uma vez que o país do Oriente Médio adota medidas progressistas no campo dos costumes, como acesso ao aborto, proteção de direitos a pessoas LGBTs e o controle rígido de armamentos. Muito diferente do que Bolsonaro defende por aqui. Para além disso, esse uso cria a falsa ideia de que judeus apoiam o candidato", escreveu na rede social.

Chega a ser surpreendente, uma vez que o país do Oriente Médio adota medidas progressistas no campo dos costumes, como acesso ao aborto, proteção de direitos a pessoas LGBTs e o controle rígido de armamentos. Muito diferente do que Bolsonaro defende por aqui. — Instituto Brasil-Israel (@ibi_br) October 30, 2022

Michelle vota no DF

Michelle Bolsonaro votou em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal. A esposa do atual presidente da República e candidato à reeleição disse que a vitória do mandatário hoje "está nas mãos de Deus".

"Que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre o Brasil e sobre Israel. Deus, pátria, família e liberdade", escreveu Michelle em publicação nas redes sociais, em que aparece ao lado de uma urna eletrônica após registrar o voto, por volta das 8h30 de hoje.

Michelle participou ativamente da campanha presidencial de Bolsonaro , principalmente para o segundo turno das eleições , comparecendo a eventos e comícios ao lado do candidato do PL e até de propagandas na televisão, na expectativa de conquistar votos do público feminino.

Nos últimos dias, a primeira-dama também fez uma espécie de campanha paralela à do marido, acompanhada da ex-ministra e senadora eleita Damares Alves . Desde o último dia 2, quando ocorreu o primeiro turno, elas visitaram 35 cidades.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.