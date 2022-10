A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) postou nas redes sociais um vídeo com sua versão sobre a confusão envolvendo sua perseguição a um homem negro no meio da rua em um bairro nobre na capital paulista.

O episódio ocorreu no cruzamento das alamedas Lorena e Joaquim Eugênio Lima, no Jardins, região próxima ao local onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de um comício de campanha.

Na confusão, a deputada e apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece perseguindo um homem com arma apontada no meio da rua. O homem se esconde dentro de um padaria, enquanto a parlamentar ordena, 'deita no chão!'.

Zambelli explicou que solicitou que o homem aguardasse a polícia chegar para “dar flagrante”. Porém, o rapaz teria a agredido verbalmente e com cuspida. Ainda no vídeo, Carla contou que seu número foi vazado nas redes sociais e, desde então, tem sofrido ameaças de morte.



"Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários", contou.

Mais tarde, a deputada compartilhou um novo vídeo onde é possível ver a discussão entre o homem, a parlamentar e outras pessoas.

