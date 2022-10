Agência Brasil - Creative Commons Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira critica postura de Bonner no debate da TV Globo

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP) , acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o último debate dos candidatos presidenciáveis na TV Globo, antes do segundo turno das eleições, neste domingo, 30 de outubro.

O ministro da Casa Civil disse que a campanha do presidente chegou ao seu ápice, antes da eleição, com uma participação histórica do presidente Bolsonaro no último debate.

"Ele não apenas VENCEU. Ele falou para o coração do Brasil!", postou em sua conta no Twitter. (@ciro_nogueira)

Em outra publicação – postada durante o debate e que conta com mais 21 mil 'likes' e mais de 3 mil compartilhamentos – Nogueira criticou a postura do jornalista Willian Bonner na condução do debate.

Apesar de estar em minoria, o presidente Bolsonaro está ganhando o debate com os presidenciáveis Lula e Bonner até agora: 2 a 1 em campo. No conteúdo, Bolsonaro continua goleando!🇧🇷🇧🇷🇧🇷 — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) October 29, 2022

"Apesar de estar em minoria, o presidente Bolsonaro está ganhando o debate com os presidenciáveis Lula e Bonner até agora: 2 a 1 em campo. No conteúdo, Bolsonaro continua goleando!", diz a publicação.

Ao encerrar a série de publicações durante o andamento do debate, Nogueira reiterou seu apoio a Jair Bolsonaro e disse que o país 'caminha para o futuro' .

