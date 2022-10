Reprodução/Twitter Roberto Jefferson posta vídeo de troca tiros com a Polícia Federal

O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), disse, neste domingo (23), que não "passou pano" para as atitudes do ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) de ofender a ministra do STF Cármen Lúcia e atirar contra agentes da Polícia Federal (PF) que cumpriam mandado de prisão contra ele.

Durante sabatina na Record TV, o ex-presidente ainda aproveitou para tentar ligar Jefferson ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Nós não passamos pano para ninguém, diferentemente do Lula, que, quando Roberto Jefferson delatou o Mensalão e o José Dirceu, Lula passou pano para tudo isso".

"O tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira como Roberto Jefferson agiu, o tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro é o tratamento de bandido", completou.

Em 2012, Roberto Jefferson foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 14 dias de prisão no julgamento do caso do Mensalão.

Entenda

O ex-deputado federal Roberto Jefferson trocou tiros, neste domingo (23), com policiais federais que foram até sua casa para prendê-lo.

Segundo o ex-parlamentar, a determinação para a Polícia Federal ir à sua casa foi do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A operação aconteceu após Jefferson xingar a ministra Carmen Lúcia, do STF, de “bruxa” e compará-la a uma “prostituta” após o voto favorável da ministra em conceder 116 direitos de resposta ao ex-presidente Lula (PT) na Jovem Pan, depois que o canal divulgou informações falsas sobre o petista.

Após a troca de tiros, Roberto Jefferson negou ter atirado com intuito de acertar algum agente. Segundo o ex-presidente do PTB, os tiros acertaram o carro da PF e regiões próximas aos agentes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.