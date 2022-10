Reprodução Fantástico TV Globo Carro da PF atingido por grana em ataque de Roberto Jefferson - 24.10.2022

O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi preso em flagrante e levado ao Presídio José Frederico Marques na zona norte do Rio de Janeiro, por lançar granada contra policiais federais durante o cumprimento da decisão do STF ontem (23) em sua residência em Levy Gasparian, no interior do estado.

O ex-parlamentar reagiu à prisão lançando uma granada e atirando contra a equipe da Polícia Federal (PF), onde estilhaços atingiram policiais e também a viatura da corporação. Os dois policiais atingidos pelos estilhaços da granada tiveram ferimentos leves. O mandado de prisão foi concluído à noite. Roberto Jefferson foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Jefferson ofendeu a ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em vídeo nas redes sociais e chegou a comparar a ministra com uma "prostituta" além de chamá-la de "bruxa de Blair".

Jefferson deveria voltar à prisão preventiva por descumprir medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes, como por exemplo não postar nas redes sociais.

Roberto Jefferson participará em breve de uma audiência de custódia, sugundo informa a Polícia Federal. “A Polícia Federal reafirma que agiu com toda a técnica e protocolos exigidos para a resolução de crises, culminando com a rendição do preso”.



O ministro Alexandre de Moraes publicou, na noite de ontem, uma nota em seu perfil no Twitter em que se solidariza com os policiais feridos

“Parabéns pelo competente e profissional trabalho da Polícia Federal, orgulho de todos nós brasileiros e brasileiras. Inadmissível qualquer agressão contra os policiais. Me solidarizo com a agente Karina Oliveira e com o delegado Marcelo Vilella que foram, covardemente, feridos”.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou um texto no Twitter repudiando a postura de Jefferson, em relação a Cármen Lúcia e ao ataque armado contra os policiais, além de criticar o que ele chamou de “inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP".

Roberto Jefferson se entrega à PF

Bolsonaro publicou mais tarde um vídeo onde chama Roberto Jefferson de 'bandido'.

“Como determinei ao ministro da Justiça, Anderson Torres, Roberto Jefferson acaba de ser preso. O tratamento dispensado a quem atira em policial é o de bandido. Presto minha solidariedade aos policiais feridos no episódio”.

