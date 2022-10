Reprodução: @gregabandon - 25/10/2022 Nave espacial Ptichka

Um podcaster britânico chamado Greg Abandoned encontrou uma nave espacial da antiga União Soviética avaliada em 189 milhões de libras, o equivalente a R$ 1,1 bilhão . O ônibus espacial é chamado Ptichka, que significa "pequeno pássaro" em russo.

Abandoned fez a descoberta após vasculhar a região através de rastreamento. A nave teve a construção abandonada, estando com a estrutura comprometida e bastante enferrujada, de acordo com Greg.

O podcaster não revelou a localização da nave abandonada por proteção, mas, segundo o tabloide The Sun o local é próximo ao Cazaquistão.

"Soube dos ônibus espaciais em um artigo que encontrei online e não conseguia compreender que, após custarem milhões de dólares, eles estavam abandonados e enferrujando. Há algo sobre o espaço que sempre me fascinou. Este foi o melhor lugar para eu viajar, é o sonho de todo explorador ver isso com seus próprios olhos", afirmou Greg, ao jornal Mirror.

As fotos de Greg revelam que a estrutura, de 105 toneladas, estava coberta de poeira depois de ser abandonada. Segundo o The Sun, ela foi esquecida após uma missão fracassada.

Abandoned também já encontrou um foguete de 58 metros de altura, e o descreveu como um "monstro". O projétil fez parte do programa espacial da União Soviética, criado durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a Rússia nas décadas de 1950 e 1970.

Reprodução/Instagram/@gregabandoned - 25/10/2022 Foguete da União Soviética





