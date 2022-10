Reprodução/Facebook André Janones 13.08.2022 André Janones e Lula

Nesta segunda-feira (24), a ministra do TSE Maria Isabel Gallotti ordenou a exclusão de 24 publicações nos perfis nas redes sociais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ), do deputado federal reeleito André Janones (Avante) e outros apoiadores das eleições 2022 . A remoção terá que ser de conteúdos que acusam o presidente Jair Bolsonaro (PL) de querer reduzir o valor do salário mínimo a partir do ano que vem.



Gleisi Hoffmann (PT), Humberto Costa (PT), Erika Kokay (PT), o Partido dos Trabalhadores, CUT Brasil, Jandira Feghali (PCdoB), Thiago Brasil e perfis Tesoureiros, Lula e Janones terão que retirar as postagens do Facebook, Twitter e Instagram.

Segundo Maria Isabel, a publicação é falsa. “No caso em exame, verifico a divulgação de informação falsa a respeito de tema revestido de extrema relevância social, com aparente finalidade de vincular tais medidas drásticas ao Presidente da República, incutindo assim na mente do eleitor a falsa ideia de que os salários e aposentadorias não serão mais reajustados”, argumentou.

A ministra declarou que, no dia 20 de outubro, Paulo Guedes afirmou que o salário mínimo e aposentadorias irão subir conforme a inflação. “O Ministro da Economia, Paulo Guedes, assegurou que o salário mínimo e as aposentadorias serão reajustados, pelo menos, de acordo com a variação da inflação”, diz trecho.

A magistrada ainda explicou que o TSE ordenou a remoção de postagens que ligavam Lula e o PT à facção PCC (Primeiro Comando da Capital).

Salário mínimo e Bolsonaro

Nos últimos dias, Lula e seus aliados passaram a acusar Bolsonaro de ter a intenção de não aumentar o salário mínimo pelos índices da inflação. A campanha bolsonarista acusou seus adversários de descontextualizarem as declarações do Ministro da Economia.

“O conteúdo da postagem feita irresponsavelmente pelo conhecido divulgador de fake News ANDRÉ JANONES, e replicado por milhares de pessoas, decorre de trechos gravemente distorcidos e descontextualizados de uma fala do Ministro da Economia Paulo Guedes, tornando evidente a estratégia eleitoral de obtenção de vantagens por intermédio da difusão de fake news, desqualificação e ofensa à imagem do candidato adversário, de forma a (i) desinformar o eleitor e (ii) criar artificialmente estados mentais, emocionais e passionais”, diz um trecho da ação.

