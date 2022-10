Agência Senado José Sarney

Nesta sexta-feira (21), o ex-presidente da República José Sarney ( MDB ), de 92 anos, defendeu a 'força' e a 'integridade' do STF ( Supremo Tribunal Federal ) afirmando que o órgão é primordial para assegurar a democracia e os direitos individuais no país.

"O Supremo Tribunal Federal nunca faltou à nação. É sobretudo nos momentos difíceis como o que vivemos que ele assegura os direitos humanos, individuais, difusos e sociais, o Estado de direito, o governo das liberdades e sobretudo a democracia, que não existe sem a Justiça", disse Sarney.

Sarney, que esteve à frente do Executivo entre os anos de 1985 a 1990 e, atualmente, é integrante da ABL (Academia Brasileira de Letras), pediu união à população para 'prestigiar' e defender a Corte.

"Sem um Supremo forte e íntegro, não há democracia e os direitos individuais desaparecem”, declarou. “Devemos nos reunir todos, sem partidarismo ou ideologia, e prestigiar o Supremo Tribunal Federal. É ele que guarda a Constituição, nossa garantia como nação democrática."

"Na sofrida história brasileira foram fechados o Executivo e o Legislativo, nunca o Judiciário. Rui Barbosa declarou: ‘Eu instituo esse tribunal venerando, severo, incorruptível guarda vigilante desta terra’. A estrutura do país repousa sobre o Supremo Tribunal Federal, que será sempre a base da democracia e da liberdade", afirmou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.