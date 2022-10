Divulgação - 20/10/2022 O candidato vem aumentando nas pesquisas de intensão se votos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta sexta-feira (21) de um encontro com lutadores de artes marciais ao lado do candidato ao governo do Estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante evento de campanha da capital paulista.

Os atletas reafirmaram o apoio à reeleição do atual chefe do poder Executivo e também Tarcísio, líder nas pesquisas eleitorais contra o candidato petista Fernando Haddad (PT).

Entre os atletas presentes estão os lutadores bolsonaristas Minotauro, José Aldo, Maurício Shogun e Fabrício Werdum Cyborg. Também participaram do evento, a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL) e o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fabio Wajngarten.

Bolsonaro disse em tom religioso que seja por oração ou jejum "tudo que for possível para você fazer, você faça o que não for, entregue nas mãos de Deus".

O presidente também comentou em tom de indireta ao seu adversário petista que "qualquer coisa na vida, se colocar o cara errado, vai ter problema".

O presidente citou também a pandemia da covid-19 e ao lado de Tarcísio falou sobre o candidato Fernando Haddad, seu adversário nas eleições de anteriores.

"Imagina com o Haddad no Brasil durante a pandemia", questionou Bolsonaro.

