Waldemir Barreto/Agência Senado - 13.07.2022 Rogerio Carvalho (ao centro) durante sessão plenária, em conversa com Davi Alcolumbre e Eduardo Braga

A justiça eleitoral considerou irregular a propaganda da campanha de Fábio Mitidieri (PSD) que relacionava Rogério Carvalho (PT) ao orçamento secreto. Os candidatos disputam o segundo turno da corrida para o governo de Sergipe.

De acordo com a sentença publicada nesta quarta-feira (19), a campanha do deputado do PSD "emprega meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais, com a utilização de recursos de áudio e vídeo aptos a degradar candidato, na qual se tenta associar a imagem do candidato Rogério Carvalho Santos ao corte de 96% das verbas para educação infantil."

A campanha de Mitidieri já foi acusada de manipular a opinião pública outras vezes. Na última, a propaganda responsabilizava o petista pela crise na Fundação Hospitalar de Saúde do Estado. O senador, no entanto, nunca fez parte da gestão da entidade.

Em outra propaganda, um vídeo de Lula foi usado dando a entender que ele criticava Rogério Carvalho. O político também foi proibido de usar a foto do ex-presidente em suas peças, já que a lei restringe usar imagem e voz de candidato à presidência que não estiver coligado.