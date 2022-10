Arquivo ANPr De acordo com a pesquisa do IBGE, a população brasileira chegou a 207,7 milhões de habitantes em 2017

A pesquisa mais recente do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (20) mostra que 79% dos eleitores brasileiros acreditam que a 'democracia' é a melhor sistema de governança.

Do outro lado, encontram-se uma parcela de 11% dos entrevistados com opinião vaga sobre o tema. Para esse percentual, tanto faz democracia ou ditadura.

Outros 5% disseram que depende da situação. Para eles, em certas circunstâncias uma ditadura é melhor que um regime democrático. Os outros 5% dos entrevistados 5% preferiram não opinar sobre o assunto.

O apoio à democracia cresceu dez pontos percentuais nos últimos anos, entre 2018 e 2022, passou de 69% para 79% dos que apoiam a 'Democracia'. Já os que apoiam sistema ditatorial, a margem percentual apresentou queda de sete pontos percentuais, passando de 12% para 5%.

Quanto mais alto é o nível de escolaridade da população, maior adesão à democracia. Pessoas com apenas o Ensino Fundamental (62%) dissram apoiar a democracia. Com o Ensino Médio o percentual cresce (82%) , já com Ensino Superior a margem de apoio a democracia é quase majoritária (92%).

A definição da melhor forma de governo também apresenta difenciais sobre renda de cada eleitor. Ao toto, 72% dos que ganham até 2 salários mínimos disseram apoiar o sistema democrático . Mais de 2 a 5 salários mínimos sobe para 86% . Já os mais ricos, de 5 até 10 salários mínimos o índice de aprovalção é de 89% e os super ricos, com reda de mais de 10 salários mínimos esse percentual também é quase majoritário, chegando a 93% dos entrevistados .

O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas, em 181 municípios, entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-07340/2022.

